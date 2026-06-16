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Paulo Pimenta sobre PLP dos combustíveis: Vou aguardar até 6ª feira para tomar decisão

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 18:43:00 Editado em 17.06.2026, 01:35:43
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O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), disse nesta terça-feira, 16, que aguardará um desfecho sobre o acordo para encerrar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã para decidir sobre a tramitação do projeto de lei complementar (PLP) que permite a redução dos impostos incidentes sobre os combustíveis.

"Vou aguardar até sexta-feira para ver se vai ser assinado o acordo do fim da guerra. O projeto é meu, dependendo se os Estados Unidos e o Irã se entenderem, eu vou tomar uma decisão", declarou o petista a jornalistas após a reunião de líderes da Câmara.

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Mais cedo, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliou que o governo deve defender que a tramitação da proposta seja encerrada com o fim do conflito no Oriente Médio.

A informação foi antecipada pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Segundo fontes relataram à reportagem, o texto caminha para ser engavetado na Câmara dos Deputados por falta de acordo entre governo e bancada da agropecuária. Agora, com o recuo dos preços do petróleo refletindo o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, o governo teria perdido o interesse no tema, de acordo com interlocutores.

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