Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Paulo Pimenta sobre dívidas rurais: Provavelmente amanhã haverá reunião com Motta

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 19:28:00 Editado em 07.07.2026, 19:39:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que deve haver uma reunião entre o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a renegociação de dívidas rurais. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 7, após uma reunião entre líderes partidários da Câmara.

"Provavelmente, amanhã, nós teremos uma nova conversa. Eu vou participar junto com o ministro (da Fazenda) e com o presidente Hugo Motta, para ver se nós conseguimos construir um texto de entendimento", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pimenta afirmou ainda que a "solução" deve se dar por meio de uma Medida Provisória, cujas regras entrarão em vigor a partir do momento da publicação, com validade de 120 dias. "Nós temos pressa. Nós queremos, até a semana que vem, ter uma solução. Provavelmente, essa solução vai ocorrer a partir de uma Medida Provisória", disse.

Pimenta acrescentou: "Minha opinião pessoal é de que o projeto deve ser para quem foi atingido por eventos climáticos, pelas enchentes e pela estiagem. Ampliar esse projeto para todos os agricultores do Brasil que foram impactados por variação de preço ou variação de custo de insumos muda completamente o escopo do projeto. Então, eu sou contra".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DÍVIDAS RURAIS Motta Paulo Pimenta renegociação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV