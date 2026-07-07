Paulo Pimenta sobre dívidas rurais: Provavelmente amanhã haverá reunião com Motta

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que deve haver uma reunião entre o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a renegociação de dívidas rurais. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 7, após uma reunião entre líderes partidários da Câmara.

"Provavelmente, amanhã, nós teremos uma nova conversa. Eu vou participar junto com o ministro (da Fazenda) e com o presidente Hugo Motta, para ver se nós conseguimos construir um texto de entendimento", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pimenta afirmou ainda que a "solução" deve se dar por meio de uma Medida Provisória, cujas regras entrarão em vigor a partir do momento da publicação, com validade de 120 dias. "Nós temos pressa. Nós queremos, até a semana que vem, ter uma solução. Provavelmente, essa solução vai ocorrer a partir de uma Medida Provisória", disse.

Pimenta acrescentou: "Minha opinião pessoal é de que o projeto deve ser para quem foi atingido por eventos climáticos, pelas enchentes e pela estiagem. Ampliar esse projeto para todos os agricultores do Brasil que foram impactados por variação de preço ou variação de custo de insumos muda completamente o escopo do projeto. Então, eu sou contra".