O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), desejou "sucesso" a Luiz Carlos Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. O presidente do conselho de administração do Bradesco aceitou nesta quinta-feira, 26, o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a equipe econômica a partir de 2027.

"Desejo sucesso a Luiz Carlos Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. O convite do presidente Lula integra a formação da equipe que terá a responsabilidade de executar o projeto de país legitimado pela vontade popular nas urnas", afirmou o petista, em nota à imprensa.

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Pimenta afirmou que caberá ao novo ministro trabalhar pela concretização dos compromissos assumidos pelo governo, como o combate às desigualdades, redução das taxas de juros, controle da inflação e promoção do crescimento econômico com geração de emprego e renda.

"Com diálogo, transparência e respeito ao mandato popular, nossa prioridade é clara: fazer da política econômica um instrumento de desenvolvimento nacional e de transformação da vida dos brasileiros, sobretudo daqueles que mais precisam", finaliza o líder do governo.