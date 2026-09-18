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ECONOMIA

Passando a eleição, BRB não terá mais problemas, garante governadora do DF

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta sexta-feira, 18, que, caso o governo do Distrito Federal não consiga um empréstimo para salvar o Banco de Brasília (BRB) tem vários planos "B", mas que, no mercado financeiro, não se fala de plano "B" antes de executar o "A". Questionada se o próprio mercado não quer dar o dinheiro para a operação, Celina disse que isso ocorre por causa da situação política.

"Eu não tenho dúvida que passando a eleição, eu garanto para vocês aqui, numa conversa muito franca, muito aberta, passando a eleição, o BRB não terá mais problemas. Porque a disputa do BRB agora é uma disputa política", afirmou a candidata à reeleição, que participou de sabatina do jornal O Globo e CBN.

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Momentos antes, Celina afirmou que FPE e FPM são garantias sólidas e que, caso a operação de empréstimo se concretize, ela dará, inclusive, benefício financeiro para os bancos que emprestarem. "Eles não vão me emprestar de graça. É uma operação sólida", frisou. "A possibilidade de inadimplência é zero."

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/CELINA LEÃO/PROMESSAS
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