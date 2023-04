Passagens aéreas sobem 11,96% no IPCA-15 de abril

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A alta de 11,96% nos preços das passagens aéreas ajudou a manter elevados os aumentos de custos das famílias com transportes em abril, junto com os aumentos na gasolina e no etanol. O grupo Transportes passou de uma elevação de 1,50% em março para uma alta de 1,44% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo foi responsável por 0,29 ponto porcentual para a formação da taxa de 0,57% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

Os combustíveis ficaram 2,84% mais caros em abril. A gasolina, item de maior impacto individual no IPCA-15 de abril (0,17 ponto porcentual), subiu 3,47%.

Os preços do etanol aumentaram 1,10%. Já o óleo diesel recuou 2,73%, enquanto o gás veicular diminuiu 2,17%.

O ônibus urbano subiu 0,94%, devido a reajustes nas passagens em Fortaleza e em Curitiba.

O metrô aumentou 0,16%, assimilando pequena parte do reajuste de 6,15% nas tarifas do Rio de Janeiro a partir de 12 de abril.

O táxi teve alta de 0,07%, em consequência da apropriação residual do reajuste em Belo Horizonte desde 13 de fevereiro.