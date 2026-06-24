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Passagens aéreas nacionais encarecem 11,2% em maio, mesmo com medidas para frear alta de preços

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 16:17:00 Editado em 25.06.2026, 07:00:26
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O preço médio da tarifa das passagens aéreas domésticas comercializadas no Brasil atingiu R$ 632,53 em maio de 2026, alta de 11,2% em relação à maio de 2025, quando a média de preços era de R$ 568,96, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Mesmo com as medidas do governo federal na tentativa de frear o impacto da alta do preço de petróleo no setor da aviação, o preço do querosene de aviação (QAV) teve alta de 68,5% no período e elevou os preços das passagens aéreas. Em maio de 2026, o valor médio do litro do combustível de aviação (QAV) chegou a R$ 6,46.

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Os dados de tarifas aéreas domésticas são enviados mensalmente pelas empresas aéreas à Anac e divulgados depois de processo de validação técnica. As informações consideram a data de venda do bilhete e correspondem exclusivamente ao valor do transporte aéreo, sem incluir taxas aeroportuárias ou outros encargos, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o mês de referência.

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PASSAGENS AÉREAS/PREÇO/ALTA
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