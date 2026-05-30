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Parte do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e Canadá avança para conclusão, diz Itamaraty

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 11:12:00 Editado em 30.05.2026, 11:23:05
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Cinco capítulos do Acordo de Livre Comércio entre os países do Mercosul e o Canadá avançaram para a etapa de encerramento de negociações com as rodadas realizadas durante esta semana em Toronto, no Canadá, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, as negociações seguirão entre os grupos técnicos sobre comércio de bens, serviços e serviços financeiros, entrada temporária de pessoas a negócios, regras de origem, propriedade intelectual, salvaguardas bilaterais, desenvolvimento sustentável, comércio inclusivo e temas legais e institucionais seguirão nas próximas semanas.

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"Ao longo da rodada, cinco capítulos do Acordo avançaram para a etapa de encerramento de negociações. Novas reuniões entre os chefes negociadores estão sendo planejadas para as próximas semanas, no intuito de concluir as negociações do Acordo", afirmou o Ministério por meio de nota.

As negociações foram retomadas em outubro de 2025 e, durante a rodada realizada em Toronto, também houve reunião entre o ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, e os chefes negociadores do Mercosul. Segundo o governo brasileiro, o encontro permitiu a troca de perspectivas sobre o andamento das negociações e as demandas de cada uma das partes.

O Canadá é uma das principais economias desenvolvidas com as quais o Mercosul busca ampliar sua rede de acordos comerciais. O país possui cerca de 41 milhões de habitantes, Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 2,2 trilhões e importações anuais da ordem de US$ 541 bilhões.

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Em 2025, o fluxo de comércio entre Brasil e Canadá alcançou US$ 10,4 bilhões. As exportações brasileiras para o mercado canadense somaram US$ 7,3 bilhões, alta de 14,8% em relação ao ano anterior e recorde histórico da série. Com isso, o Canadá consolidou-se como o oitavo principal destino das vendas externas brasileiras.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para o Canadá estão minérios de alumínio, níquel e cobre, açúcar, café, aeronaves e equipamentos de engenharia civil. Já as importações brasileiras provenientes do país norte-americano totalizaram US$ 3,1 bilhões em 2025, avanço de 12,8% na comparação anual, com destaque para adubos e fertilizantes, motores e máquinas não elétricos, aeronaves e medicamentos.

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MERCOSUL/CANADÁ/ACORDO/LIVRE COMÉRCIO/ITAMARATY
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