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Parlamentares do Paraguai denunciam saques privilegiados no Ueno Bank antes de intervenção

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um grupo de parlamentares do Paraguai liderado pela deputada Rocío Vallejo formalizará nesta segunda-feira (9) uma denúncia criminal perante o Ministério Público para investigar saques considerados privilegiados no Ueno Bank antes do anúncio oficial de resolução pelo Banco Central do Paraguai (BCP), informou o jornal paraguaio ABC Color neste domingo.

A medida busca punir autoridades, executivos ou pessoas influentes que teriam utilizado informações confidenciais sobre a crise da instituição para retirar investimentos milionários pouco antes do bloqueio das operações, enquanto correntistas comuns tiveram contas congeladas e perderam o acesso a salários e aposentadorias.

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Em publicação no Instagram neste domingo, a parlamentar confirmou o início da elaboração da peça jurídica contra pessoas não nominadas, que será entregue aos promotores anticorrupção para mapear grandes transferências financeiras efetuadas nos momentos que antecederam o encerramento das atividades do banco.

Em entrevista ao veículo paraguaio, a legisladora ressaltou que a fuga coordenada de recursos constitui crime grave no código penal paraguaio, defendendo o rastreamento completo de quem vazou os dados sigilosos e de quem retirou o capital sem blindagem ou apadrinhamento político.

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