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Parceria entre Reino Unido e Japão prevê R$ 113 bi em investimentos, dizem britânicos

Escrito por Alexandre Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 14.06.2026, 18:08:00 Editado em 14.06.2026, 18:17:37
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O acordo de cooperação assinado neste domingo, 14, entre o Reino Unido e o Japão deve resultar em investimentos japoneses no país europeu da ordem de 18 bilhões de libras esterlinas (R$ 112,7 bilhões), sendo 9 bilhões de libras (R$ 61,35 bilhões) em infraestrutura e 9 bilhões de libras em energia eólica offshore, segundo informações da BBC. O dado foi divulgado pelo governo britânico.

O acordo denominado "Parceria Reino Unido-Japão em Tecnologias de Ponta" foi firmado em Londres pelo primeiro ministro britânico, Keir Starmer, e por sua colega japonesa, Sanae Takaichi. Segundo Starmer, o tratado irá levar a "uma nova era de cooperação" entre os dois países. Takaichi, por sua vez, declarou que o Reino Unido "é um parceiro extremamente importante" e que ela busca ampliar ainda mais as relações bilaterais.

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O encontro dos dois chefes de governo ocorreu às vésperas da reunião de cúpula do G7, grupo de países mais ricos do mundo, a partir de amanhã, 15, em Évian, na França.

Segundo a BBC, não está claro se total de 18 bilhões de libras é dinheiro novo ou se inclui projetos já anunciados. De acordo com a agência de notícias japonesa Nikkei, a Tokyo Electric Power Co. Holdings e outras empresas vão investir até 9 bilhões de libras ao longo de 10 anos para construir um parque eólico offshore no Reino Unido.

Segundo a BBC e a Nikkei, foi anunciado que a Rolls-Royce trabalhará com a Agência de Energia Atômica do Japão para desenvolver tecnologias nucleares de próxima geração. Isso inclui o desenvolvimento de reatores nucleares de alta temperatura refrigerados a gás, um modelo de próxima geração considerado mais seguro do que os reatores de água leve.

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Na área de semicondutores, está prevista a cooperação entre a fabricante japonesa de chips Rapidus e uma startup britânica de inteligência artificial.

Starmer disse também estar "muito satisfeito" pois os dois países reafirmaram o compromisso com o programa de desenvolvimento de aviões de caça GCAP, que está sendo realizado junto com a Itália. Segundo a Nikkei, os três países planejam renovar contratos público-privados do projeto que expiram no fim de junho.

Além disso, a Mitsubishi Estate, a Mitsui Fudosan e a Nomura Real Estate são algumas das empresas japonesas que, segundo o governo britânico, pretendem investir bilhões nos próximos cinco anos em projetos de infraestrutura e no setor imobiliário.

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Uma declaração conjunta sobre segurança econômica divulgada pelos dois governos diz ainda que Tóquio e Londres vão trabalhar para fortalecer suas cadeias de suprimentos de minerais críticos e outros recursos, diante do crescente poderio da China nesta seara.

Ainda de acordo com a Nikkei, Takaichi escolheu o Reino Unido como seu primeiro destino europeu desde que assumiu o cargo. Starmer visitou o Japão em janeiro. O Reino Unido é o único país europeu a participar do acordo comercial liderado pelo Japão, o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP, na sigla em inglês).

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