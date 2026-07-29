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ECONOMIA

Parcela da DPF corrigida pela Selic sobe para 49,32% em junho, afirma Tesouro

Escrito por Flávia Said e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 15:07:00 Editado em 29.07.2026, 15:19:29
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A parcela de títulos da Dívida Pública Federal (DPF) atrelada à taxa Selic aumentou de 48,99% em maio para 49,32% em junho, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 29. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 prevê um intervalo de 46% a 50% para a participação desses títulos.

A participação dos papéis pré-fixados cresceu de 21,0% para 21,04%. O mínimo previsto no PAF é de 21% e o teto para esses papéis é de 25%. A parcela dos títulos indexados à inflação caiu de 26,26% para 25,90%, contra um intervalo de 23% a 27% no PAF. Os papéis cambiais passaram de 3,75% para 3,74%. No PAF, esse intervalo vai de 3% a 7%.

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A parcela da DPF a vencer em 12 meses reduziu de 20,26% em maio para 20,07% em junho. No PAF de 2026, o intervalo previsto é de 18% a 22%.

O prazo médio da dívida caiu de 4,07 anos para 4,01 anos. Os limites do PAF são de 3,8 a 4,2 anos para 2026. O custo médio acumulado em 12 meses da DPF aumentou de 12,31% ao ano em maio para 12,68 % ao ano em junho.

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corrigida DPF Selic TESOURO/DÍVIDA/JUNHO
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