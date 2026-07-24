Paramount e Warner concordam em adiar conclusão de fusão em meio a questionamentos judiciais

A Paramount e a Warner Bros. Discovery concordaram em adiar a conclusão de sua fusão de US$ 81 bilhões para o ano que vem, uma decisão surpreendente que ocorre enquanto a Justiça continua analisando um recurso apresentado por 12 estados que buscam bloquear o acordo por completo.

Em um comunicado na sexta-feira, a Paramount informou que não concluirá a aquisição da Warner até que uma decisão judicial seja tomada sobre as alegações dos estados ou até 1º de junho de 2027. O acordo surge poucos dias depois de a juíza distrital dos EUA, Araceli Martínez-Olguín, ter concedido uma liminar para congelar a transação por semanas, observando que os estados levantaram algumas "questões sérias" e apresentaram argumentos sólidos sobre o potencial da fusão de "reduzir substancialmente a concorrência".

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A Paramount e os estados também concordaram em cancelar uma audiência preliminar de liminar que estava marcada para 3 de agosto. O processo dos estados agora segue pelo caminho rumo a um julgamento antitruste mais amplo.

Ambos os lados celebraram o adiamento como uma vitória.

O resultado foi "exatamente o que buscamos desde o início: um caminho direto para um julgamento baseado nas provas", disse a Paramount em comunicado. A empresa, que foi comprada pela Skydance apenas no ano passado, acrescentou que espera provar que sua transação é "boa para a concorrência, boa para os consumidores e boa para os criadores".

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Enquanto isso, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta - que está liderando o caso dos estados - chamou o adiamento de uma ótima notícia para o público, para as salas de cinema e para trabalhadores do setor de entretenimento e mídia em todo o país.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast