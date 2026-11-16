Para Tarcísio, ajuste fiscal de Lula não ataca questões estruturais do gasto e da dívida

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 16, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "comprou a reeleição no cartão de crédito" e classificou como insuficiente o ajuste fiscal do governo federal. Para ele, as medidas não enfrentam os problemas estruturais do gasto e da dívida e transferem parte da conta para Estados e municípios.

"De certa forma, o presidente comprou no cartão de crédito a eleição e agora vai vir a fatura", disse o governador durante participação no Agro Fórum 2026, do banco BTG Pactual.

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Ele defendeu medidas fiscais para abrir espaço à redução dos juros.

O texto-base do ajuste foi aprovado pelo Senado na quinta-feira, 12, e reúne redução de benefícios tributários, mecanismos de contenção de despesas e restrições a compensações de tributos. A votação de quatro destaques está prevista para terça-feira, 17, antes do envio à Câmara.

Tarcísio reconheceu que o pacote representa um primeiro passo, mas avaliou que o governo está concentrado no cumprimento da meta fiscal de 2027. Segundo ele, a economia anunciada é superdimensionada e parte das medidas apenas antecipa arrecadação.

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O governador criticou especialmente o adiamento de repasses da Lei Kandir, que compensam perdas com a desoneração das exportações, e as limitações às compensações previdenciárias. Na avaliação dele, essas mudanças pressionam as contas de Estados e municípios e trazem risco de judicialização.

Para Tarcísio, o único avanço estrutural do ajuste é a revisão dos benefícios tributários. Ainda assim, ele considerou que faltou uma análise para distinguir incentivos obsoletos daqueles necessários à competitividade das empresas.

O governador também afirmou que o pacote abre espaço para outros gastos, pois parte da economia poderá financiar novas despesas. Ele apontou incerteza sobre quais promessas eleitorais de Lula serão incorporadas ao Orçamento de 2027 e sobre a capacidade das medidas de conter o crescimento do gasto e da dívida.