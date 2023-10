Para secretária do Tesouro, alta nos juros dos Treasuries reflete força da economia dos EUA

Secretária do Departamento Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen disse que a escalada nos rendimentos dos Treasuries reflete amplamente a força da economia do país, que sugere que juros devem continuar altos por mais tempo. Na visão da autoridade, o movimento não tem muita conexão com incertezas com o quadro fiscal do governo dos Estados Unidos. "É um fenômeno global em economias avançadas", acrescentou ela, em entrevista à

. Yellen disse que é bom que o Produto Interno Bruto (PIB) esteja forte no nível atual, como mostrou o avanço da taxa anualizada a 4,9% mais cedo. "Não acho que temos chance de recessão, mas inflação deve cair", apontou a secretária, acrescentando que o mercado de trabalho está desacelerando. "Não ficaria surpresa se alcançarmos PIB de 2,5% em 2023", afirmou Ela comentou ainda que, caso se expanda, a guerra no Oriente Médio pode causar repercussões na economia global, mas que é cedo demais para especular.