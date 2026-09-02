Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Para IBGE, política monetária mais restritiva impacta ritmo da produção industrial

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em dois dígitos impactou o desempenho da atividade industrial em julho, segundo o gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, André Macedo. A produção avançou 0,2% ante junho de 2026, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao comentar os resultados, o pesquisador frisou que a produção industrial foi marcada por um menor dinamismo nos últimos meses, período em que a política monetária passou por "algum grau de relaxamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Macedo ressaltou, no entanto, que os juros, atualmente em 14% ao ano, fazem com que o setor privado adie decisões de investimento e que as famílias segurem o consumo. "Há uma redução da taxa de juros, mas ainda com taxa de dois registros configurando ali uma política monetária mais restritiva. E é claro que isso traz impacto sobre a economia e sobre o setor produtivo", disse.

Apesar do mercado de trabalho resiliente, com redução na taxa de desocupação, aumento no número de pessoas ocupadas e na massa de rendimentos, ele observou que a política monetária mais restritiva trouxe "impactos importantes" sobre o ritmo da economia e da produção industrial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/JULHO/ANDRÉ MACEDO/ANÁLISE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV