Para Haddad, PIB comprova projeções da SPE, mas é preciso cautela, pois agro veio muito forte

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quinta-feira, 1º de junho, que o crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre em relação ao ultimo trimestre de 2022 confirma as projeções da equipe econômica. A Secretaria de Política Econômica (SPE) da pasta projeta um avanço de 1,9% para a atividade em 2023, com viés de alta após o resultado divulgado nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Nós estamos já há algum tempo dizendo que o crescimento neste ano vai bater 2,0%. Mas devemos ter cautela também porque o agro veio muito forte. Então temos que começar a pensar em 2024, para manter a economia gerando emprego", afirmou.

E completou: "Precisamos ter clareza de que temos uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada e o juro futuro caindo bastante sensivelmente."

Após repetir que há uma janela de oportunidade para a política monetária baixar os juros, Haddad garantiu que o Executivo continuará fazendo esforço fiscal até o final do ano.

"Tudo isso vai se combinando virtuosamente para que nós possamos entrar em um ciclo de desenvolvimento sustentável", concluiu o ministro da Fazenda.