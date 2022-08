Para Guedes, política fiscal do governo está 'no lugar'

Cícero Cotrim e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que a política fiscal do governo está "no lugar", com investimentos sociais dentro da responsabilidade. "O fiscal está no lugar, o câmbio está no lugar. Entre aspas: o câmbio deveria estar lá embaixo mas, com a barulheira, ele está no lugar", afirmou, no Macro Day 2022, evento do BTG Pactual.

Segundo Guedes, o governo agiu para deslocar o eixo dos gastos para o social, mas sem abrir mão da responsabilidade econômica.

Ele ainda rechaçou as acusações de que os programas sociais ampliados recentemente sejam populistas.

"O Estado nós estamos jogando para o eixo social", disse Guedes. "Estava no nosso programa uma renda básica, só que, evidentemente, o covid disparou o gatilho antes", completou.

Durante a sua fala, o ministro afirmou que, em caso de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o governo vai agir para reduzir encargos trabalhistas e implementar um regime de capitalização com a Carteira Verde e Amarela.