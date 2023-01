Para FMI, previsões de crescimento não devem mudar de forma dramática

Matheus Zúñiga, especial para a AE (via Agência Estado)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira, 20, que as atuais previsões de crescimento para este ano "não devem mudar de forma dramática" e que a recuperação de cada nação deverá ser relativamente lenta. Ela fez o comentário durante painel no último dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Ainda no painel, Kristalina Georgieva manteve uma visão mais otimista para a economia global, ao dizer que "o panorama não é tão ruim quanto o que temiam há alguns meses".

Dando ênfase à reabertura da China e seu importante papel para os desdobramentos da economia internacional, ela também reafirmou que o FMI espera ver crescimento de 4,4% do país asiático em 2023.