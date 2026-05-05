TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Para FMI, BCs não devem acelerar alta de juros para lidar com impactos da guerra no Irã

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 15:34:00 Editado em 05.05.2026, 15:42:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que os bancos centrais não devem apressar alterações na política monetária, especialmente em relação a alta de juros, por preocupações com efeitos da guerra no Irã. "As expectativas de inflação continuam ancoradas, apesar do aumento nos custos de energia", ressaltou ela, em entrevista à CNBC no período da tarde desta terça-feira, 5. "Dirigentes precisam ser cautelosos para avaliar com calma os dados disponíveis antes de decisões monetárias."

Georgieva lembrou que os impactos da guerra não desaparecerão imediatamente após o fim do conflito e podem durar alguns meses antes que os preços de energia arrefeçam. A diretora do FMI disse estar preocupada que o choque inflacionário anterior, que ainda afetava várias economias antes da guerra no Irã, possa prejudicar o trabalho dos bancos centrais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a entrevista, Georgieva também comentou que muitos países procuraram o Fundo em busca de empréstimos para compra de energia, mas preferiu não revelar os nomes envolvidos.

Questionada sobre inteligência artificial (IA), a diretora reiterou que a adaptação é inevitável, ponderando que há efeitos positivos da tecnologia sobre a economia, como o aumento da produtividade. "O impacto sobre empregos também parece ser levemente positivo, embora esteja mudando a estrutura do mercado de trabalho e as habilidades visadas pelas empresas", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/IRÃ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/FMI/BC/RECADOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV