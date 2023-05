Para FMI, Argentina enfrenta situação 'muito desafiadora e complexa'; renegociação segue

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A diretora do Departamento de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, que a Argentina enfrenta uma situação "muito desafiadora e complexa". Segundo ela, o Fundo continua em contato com autoridades locais, a fim de realizar a quinta revisão do pacote de ajuda para o país, que está sendo renegociado.

Kozack não se comprometeu com prazos para uma potencial conclusão dessas conversas, dizendo apenas que "comunicaremos mais sobre isso no momento devido".

Ela disse que tem havido "boas discussões" com as autoridades, em reuniões por enquanto virtuais, e também ressaltou o fato de que o Fundo tem levado em conta os efeitos da "seca histórica" que "exacerba" a situação desafiadora para o país.

A porta-voz não comentou, porém, sobre potencial divergência entre o governo do presidente Alberto Fernández e o FMI em alguns pontos, como câmbio flutuante, com Buenos Aires dizendo que pretende manter algum controle sobre o câmbio.