Para Fazenda, primeiros 12 meses de regulação das bets mostra pleno sucesso da medida

O secretário adjunto de Monitoramento e Fiscalização de Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, Carlos Renato Xavier, ao fazer nesta segunda-feira, 22, um balanço dos primeiros 12 meses da regulação das plataformas de apostas (bets), disse que o período se completa mostrando o sucesso pleno da medida.

"Avalio que a regulação do setor de apostas no Brasil já se mostra uma solução bem-sucedida quando comparada ao longo período em que esse mercado operou sem regras claras. A existência de um ambiente regulado, com a atuação permanente do Estado e a atenção da SPA voltada aos normativos de proteção ao consumidor, à preservação da economia popular e à saúde da indústria, reduz conflitos e evita que problemas se agravem na ausência de controle", disse o subsecretário ao participar pela manhã como painelista na 4ª edição do seminário "O Futuro das Apostas no Brasil", organizado pelo escritório Pinheiro Neto Advogados, em São Paulo.

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De acordo com ele, desde o início do trabalho regulatório, em 2024, a sub-secretaria assumiu a responsabilidade de elaborar normas e conduzir os processos de autorização que estruturam o setor. "Foi um período de aprendizado intenso inclusive para nossa equipe, que buscou aperfeiçoamento técnico e conhecimento em diálogo com operadores, provedores e demais stakeholders do mercado", explicou.

Também, continuou Xavier, "recorremos à experiência de jurisdições mais maduras, que atuam há mais tempo com apostas reguladas, para incorporar boas práticas e evitar erros já enfrentados em outros países".

Segundo o sub-secretário, é importante reconhecer que o tempo necessário para consolidar esse arcabouço regulatório teve custos, mas também ofereceu uma vantagem: a possibilidade de observar problemas e insucessos de outras experiências internacionais e, a partir disso, incorporar salvaguardas ao modelo brasileiro.

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A semana passada, disse ele, ilustrou de forma clara a intensidade e a amplitude desse trabalho. "Na terça-feira, participamos de um debate no Congresso Nacional com a presença de diversas secretarias e instituições, incluindo representantes do Ministério da Saúde, do Conar e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. O encontro foi mais do que um debate: foi um espaço em que governo e sociedade expuseram suas visões sobre o mercado e as problemáticas associadas, deixando evidente que o acompanhamento não se limita à SPA".

"Há uma atuação coordenada e vigilante de diferentes órgãos, o que reforça a necessidade de monitoramento próximo para assegurar um mercado saudável, duradouro e livre de fraudes", salientou Xavier.

Paralelamente, emendou o subsecretário a pasta avançou com firmeza no enfrentamento do mercado ilegal - origem das maiores externalidades negativas.

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"Na última semana, foram publicadas duas normas robustas voltadas ao combate à ilegalidade. Além disso, observamos uma mudança relevante no discurso institucional, com o alinhamento entre Presidência da República, Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça para direcionar esforços ao foco correto: não é retroceder no processo de regulação, mas intensificar o combate aos operadores ilegais, que atuam à margem das regras e ampliam riscos ao consumidor, à economia popular e à integridade do setor", disse ele, ao afirmar que o governo segue convicto de que a regulação, acompanhada de fiscalização efetiva e cooperação interinstitucional, é essencial para garantir um mercado de apostas responsável, transparente e sustentável no Brasil.