Para dirigente do Fed, antecipar altas de juros é boa ideia na atual situação

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em St. Louis, James Bullard, disse nesta sexta-feira, 24, que a antecipação de altas de juros pelo Fed é uma boa ideia, diante da atual situação de pressões inflacionárias.

Em painel promovido pelo banco suíço UBS, em Zurique, Bullard disse esperar que os juros básicos dos EUA atinjam 3,5% este ano.

Risco de recessão

O presidente da distrital do Fed em St. Louis criticou os modelos econômicos atuais, que "talvez não sejam um bom indicador de risco de recessão".

No painel, Bullard previu que os aumentos de juros do Fed irão desacelerar a economia, mas apenas para a taxa de "crescimento de tendência".

Ele também ponderou que a economia dos EUA tem mostrado "tremenda" resiliência e poderá sofrer uma "desaceleração moderada, mas não significativa".

Bullard disse ainda que as famílias nos EUA estão em "ótima posição" para fazer gastos mais adiante, uma vez que pouparam durante a pandemia de covid-19.

Balanço patrimonial

O dirigente ainda disse nesta sexta-feira que o Fed seguiu ampliando seu balanço patrimonial "por um ano a mais" do que deveria.

No painel promovido pelo banco suíço UBS, em Zurique, Bullard afirmou também que o processo de aperto quantitativo do Fed está funcionando, "por enquanto", mas ainda está no começo.