Para Campos Neto, China está disposta a deixar alguns bancos pequenos e imobiliárias quebrarem

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 29, que há um "problema grande" no setor de construção civil da China, com reestruturação das dívidas de algumas empresas imobiliárias. Segundo o banqueiro central, uma mudança relevante é o comportamento do governo chinês, que parece disposto a deixar que alguns bancos pequenos e companhias do setor quebrem nessa crise.

"O que a gente tem visto mais recentemente, ao contrário da última crise, é que o governo chinês está disposto a deixar alguns bancos pequenos quebrarem, entendendo que houve um excesso. E também existe uma disposição de deixar algumas empresas imobiliárias quebrarem", afirmou o presidente do BC, durante participação em evento organizado pela 1618 Investimentos.

Campos Neto destacou que a China parece estar migrando de um modelo de crescimento baseado em infraestrutura e construção civil para um amparado em inovação e consumo, o que sugere que a expansão da economia pode ser menor nos próximos anos.

Lembrou ainda que o envelhecimento da população é um dos problemas do gigante asiático.

Sobre os Estados Unidos, o presidente do BC destacou que há um problema grande no setor de imóveis residenciais no país, ligados a bancos regionais. "Esse problema ainda não foi sanado", observou.