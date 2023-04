Para BoE, sistema bancário do Reino Unido se mostrou bastante resistente ante quadro recente

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou nesta quinta-feira, 13, o sistema bancário do Reino Unido "se mostrou bastante resistente", diante de turbulências recentes em alguns bancos nos Estados Unidos e na Europa. Durante o evento virtual MNI Connect, Pill disse que o sistema bancário britânico "continua muito robusto e resistente".

Segundo ele, houve "desafios e tensões" recentes nos mercados bancários globais, mas as instituições do país reagiram bem a isso. Em suas declarações, o dirigente também reafirmou o compromisso do BoE em controlar a inflação. Ele disse que é crucial que a inflação subjacente no país caminhe para a meta de 2% do BC.

Em outro momento de sua fala, Pill destacou a grande queda recente nos preços do gás. O choque recente nos preços desse componente é grande, movendo-se nas duas direções, de modo que não há parâmetro para comparar os cenários neste caso, considerou.

Pill ainda ressaltou a força do mercado de trabalho do Reino Unido. Ele disse esperar que algumas empresas decidam segurar pessoal, diante de dificuldades para reposição em caso de cortes.

Sobre indicadores recentes, ele apontou que os resultados eram "modestos", mas ainda assim representavam uma "melhora significativa" se comparados a previsões do ano passado do BoE.