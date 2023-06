Para Biden, payroll mostra que 'plano econômico' do governo dos EUA funciona

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou comunicado no qual celebra os números do relatório de empregos (payroll) de maio, publicado nesta sexta-feira, 2. Segundo ele, o dado mostra que "o plano econômico está funcionando". Também se disse "ansioso para assinar o acordo orçamentário bipartidário em lei", após na noite da quinta-feira o Senado aprovar projeto para suspender o teto da dívida, evitando um default do país.

Biden diz que "hoje é um bom dia para a economia americana e os trabalhadores americanos", com a criação de 339 mil vagas em maio.

Ele nota que foram criados mais de 13 milhões de empregos desde sua posse, em 28 meses, mais que qualquer presidente em todo um mandato de quatro anos.

O presidente norte-americano ainda aponta que a taxa de desemprego está abaixo de 4% há 16 meses seguidos, sequência que não ocorria desde os anos 1960.

Biden destaca também a aprovação da lei para suspender o teto, um acordo que protege a recuperação econômica e "todo o progresso feito nos últimos dois anos pelos trabalhadores americanos".