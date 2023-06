Para Biden, CPI mostra progresso contra inflação nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os números divulgados mais cedo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostram "progresso continuado no combate à inflação", enquanto "o desemprego segue em mínimas históricas". Em comunicado, ele nota que a inflação anual está agora no nível mais baixo desde março de 2021, e é menos da metade do que era visto em junho do ano passado.

continua após publicidade

"Após a gasolina e os preços de alimentos crescerem rapidamente no ano passado devido à guerra na Ucrânia, a inflação cai há 11 meses seguidos", disse Biden, que buscará a reeleição.

O presidente afirmou que seu plano para baixar os custos e manter o crescimento "está funcionando", e também celebrou o acordo bipartidário para elevar o teto da dívida, reduzindo o déficit do governo federal.

continua após publicidade

Biden também destacou que os EUA buscam liderança em setores cruciais para a segurança econômica "durante décadas", como semicondutores e energia limpa.