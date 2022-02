Para BCE, bancos devem intensificar esforços por gestão de riscos climáticos

Da Redação

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson defendeu, nesta sexta-feira, 18. que o sistema bancário deve intensificar os esforços para gerir os riscos decorrentes das mudanças climáticas. "A supervisão prudencial dos riscos relacionados ao clima está se aproximando da maturidade", comentou, em evento.

continua após publicidade .

O dirigente lembrou também que, este ano, o BCE conduzirá testes de estresse climático em bancos, conforme já havia sido anunciado no ano passado.

Para ele, as instituições devem buscar todos os instrumentos disponíveis para lidar com os riscos. "Isso inclui realinhar estrategicamente as carteiras, definir apetites de risco claros, desenvolver estratégias de mitigação, ajustar critérios qualitativos de crédito e quantificar e manter capital", explicou.