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Para bancada do PT, não é mais preciso votar o PLP dos Combustíveis, diz líder da sigla

Escrito por Gabriel Máximo e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 15:13:00 Editado em 07.07.2026, 15:25:25
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O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, disse nesta terça-feira, 7, que a bancada petista não vê mais necessidade de votar o projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis, o PLP 114/2026.

"A questão do PLP 114, a gente está dialogando com o presidente (Hugo Motta) se vai retirar ou não, porque o governo vai começar a reduzir os incentivos para não ter impacto sobre o preço", afirmou Uczai a jornalistas ao chegar para a reunião de líderes partidários da Câmara.

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Segundo o líder petista, com o fim da subvenção à gasolina e ao diesel, a expectativa é que haja competitividade para o etanol. O setor sucroenergético vem defendendo a aprovação do texto justamente para evitar perdas para o segmento.

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Câmara combustíveis Governo Pedro Uczai PLP preço
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