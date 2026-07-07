Para bancada do PT, não é mais preciso votar o PLP dos Combustíveis, diz líder da sigla

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, disse nesta terça-feira, 7, que a bancada petista não vê mais necessidade de votar o projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis, o PLP 114/2026.

"A questão do PLP 114, a gente está dialogando com o presidente (Hugo Motta) se vai retirar ou não, porque o governo vai começar a reduzir os incentivos para não ter impacto sobre o preço", afirmou Uczai a jornalistas ao chegar para a reunião de líderes partidários da Câmara.

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Segundo o líder petista, com o fim da subvenção à gasolina e ao diesel, a expectativa é que haja competitividade para o etanol. O setor sucroenergético vem defendendo a aprovação do texto justamente para evitar perdas para o segmento.