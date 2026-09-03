Para as instituições, quadro fiscal segue como o maior risco à estabilidade financeira, diz BC

Aumentou a proporção de instituições financeiras que veem o risco fiscal como o mais importante à estabilidade do País, indica a Pesquisa de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, divulgada nesta quinta-feira, 3. O volume subiu de 27% em maio para 34% em agosto.

No mesmo período, também cresceu a proporção de instituições que destacam o risco de inadimplência e atividade como o mais importante, de 21% para 26%. Por outro lado, diminuiu de 24% para 20% o grupo que sinaliza o risco internacional como o mais relevante.

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Os dados foram coletados entre os dias 2 e 28 de julho deste ano. No relatório que acompanha a pesquisa, o BC destacou que, na avaliação dessas instituições, o fiscal segue como o risco mais importante, impulsionado pelo crescimento da dívida pública e déficit primário.

Já a inadimplência segue como o risco mais citado, com o maior crescimento de citações, com alto endividamento de famílias e de empresas num ambiente de taxas de juros elevadas. No cenário internacional, pontuou, continuam as preocupações com a guerra no Oriente Médio e seus desdobramentos para inflação no Brasil.

O BC também fez um destaque quanto à avaliação dessas empresas sobre os ciclos econômico e financeiro.

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Para essas instituições, a alavancagem das famílias e empresas segue elevada, mas diminuiu a preocupação com hiato do crédito.

Índice de Confiança do SFN

O índice de confiança no Sistema Financeiro Nacional (SFN) caiu pela sétima leitura seguida, de 71,79 pontos em maio para 71,15 em agosto.

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O BC observou que a "confiança no SFN segue alta, mas com nova queda na margem".