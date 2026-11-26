A alta do consumo nos supermercados observada em outubro, primeiro mês após a proibição das apostas online, ganhou força em novembro. Para a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o comportamento dos consumidores nas lojas já sinaliza que o fim das bets abriu espaço no orçamento das famílias, embora não seja o único fator por trás do avanço.

"Os brasileiros estão se dando conta de que existe uma vida sem bets", afirmou o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, em coletiva de imprensa.

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Entre os dias 9 e 15 de novembro, o consumo cresceu 8% na comparação com mesmo período do ano passado, segundo monitoramento semanal iniciado pela entidade em 5 de outubro.

O executivo chamou a atenção para o fato de que o avanço ocorreu antes dos pagamentos do Bolsa Família no mês. "Não é uma coisa pontual, é contínuo, com tendência de crescimento", afirmou o Milan.

Além do fim das bets, a Abras atribui parte do fortalecimento do consumo ao reajuste do Bolsa Família. Dos R$ 97 de aumento no benefício, a entidade estima que entre R$ 45 e R$ 47 sejam direcionados ao consumo.

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O executivo reconhece que o endividamento das famílias permanece elevado, mas destaca que, em uma perspectiva de prazo mais longo, a evolução da renda tem acompanhado a variação dos preços da cesta de 35 produtos monitorada pela entidade, o AbrasMercado.

Black Friday

Na avaliação de Milan, a Black Friday já deve dar sinais de uma mudança no nível de consumo das famílias brasileiras. A entidade projeta crescimento de 5,5% a 6,5% no consumo nos supermercados durante o período promocional. "Ela não vai decepcionar, mas talvez não seja uma maravilha", disse.

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O executivo minimizou os efeitos da recente valorização do dólar sobre os preços dos produtos. Segundo ele, boa parte dos produtos mais dependentes do câmbio já foi internalizada pelas empresas entre agosto e setembro, o que limita a exposição às oscilações da moeda.

Jornada de trabalho

Se, por um lado, o setor supermercadista identifica sinais de melhora no consumo, por outro, a proximidade da implementação da escala de trabalho 5x2 acende um alerta sobre o abastecimento e os preços dos alimentos.

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Milan afirmou que os supermercados cumprirão rigorosamente a legislação, mas manifestou preocupação com o curto prazo de adaptação de toda a cadeia produtiva, especialmente em um período de maior demanda.

"Uma das nossas preocupações é que, nesse período de reorganização e ajuste, possa haver alguma ruptura e, eventualmente, também aumento de preços", disse Milan.