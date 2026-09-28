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ECONOMIA

Para 46%, situação financeira do País para os próximos 6 meses vai melhorar, aponta BTG/Nexus

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE, e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra que 51% dos entrevistados avaliam a situação atual da economia do País como ruim ou péssima, 30% regular e 17% ótima ou boa. Em outra pergunta, contudo, sobre os próximos seis meses, 46% esperam melhora na situação financeira do País, ante 41% da rodada de 21 de setembro, um crescimento de cinco pontos porcentuais. Uma questão mede a avaliação do presente; a outra, a expectativa para o futuro.

Ainda sobre a expectativa para a situação financeira do País nos próximos seis meses, caiu de 25% para 19% os que acreditam que o cenário vai piorar muito ou piorar pouco. E oscilou de 22% para 20% os que acreditam que a situação financeira do País nos próximos seis meses vai ficar igual.

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Independentemente da intenção de voto, 51% dos entrevistados acreditam que Lula vencerá a eleição, ante 54% na pesquisa anterior. A parcela que aponta Flávio como provável vencedor passou de 36% para 39%. Os dois tiveram o mesmo crescimento de três pontos porcentuais nesse quesito.

A Nexus entrevistou por telefone 2.000 eleitores de 25 a 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

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