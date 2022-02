Pandemia afetou consideravelmente transações financeiras em 2020, afirma FMI

Da Redação

A pandemia da covid-19 afetou consideravelmente as transações financeiras internacionais em 2020, avalia o Comitê de Estatísticas de Balanços de Pagamentos. Parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Comitê afirmou, em novo relatório, que os fluxos de comércio mundial de mercadorias caíram cerca de 8% em relação ao ano anterior, em meio à interrupção da atividade econômica global.

No setor de serviços, por sua vez, as exportações recuaram 18%, na mesma base de comparação, aponta o relatório. O recuo se deu principalmente por "uma queda sem precedentes" no setor de turismo, no qual as exportações de serviços de viagens cederam mais de 63%, afirma o Comitê.

Já os fluxos globais de transferências pessoais para economias emergentes e em desenvolvimento quase não tiveram alterações em 2020, de acordo com o relatório. Paralelamente, as posições de ativos e passivos financeiros internacionais aumentaram quase 12% no período.

"No geral, as posições líquidas negativas atingiram uma alta histórica de 3,0% do Produto Interno Bruto (PIB) global, refletindo em parte o impacto da pandemia, que não apenas teve reflexos negativos no PIB mencionado, como também reduziu a qualidade dos dados de origem", concluiu o Comitê.