Palantir vê lucro mais que dobrar no 3º trimestre e eleva projeções para 2026; ação sobe

A Palantir registrou lucro líquido de US$ 1,13 bilhão no terceiro trimestre de 2026, mais que o dobro dos US$ 475,6 milhões apurados em igual período de 2025. O lucro por ação passou de US$ 0,18 para US$ 0,44. Em termos ajustados, o resultado também foi de US$ 0,44 por ação, acima dos US$ 0,41 previstos por analistas consultados pela FactSet.

A receita da companhia de software e inteligência artificial (IA) disparou 96% na comparação anual, para US$ 2,31 bilhões, superando a expectativa de US$ 2,18 bilhões do mercado.

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O destaque foi a divisão comercial nos Estados Unidos, cuja receita saltou 148%, para US$ 984 milhões. Pela primeira vez, o segmento superou os negócios com o governo americano, que cresceram 96%, para US$ 953 milhões.

Em carta aos acionistas, o CEO Alex Karp afirma que a expansão reflete a crescente procura de empresas por maior controle sobre o uso de IA. "Isso não é mero crescimento. É um ritmo de expansão que representa um grau de intensidade e impulso sustentado que acreditamos não ter precedentes na história econômica recente", declarou.

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Diante do desempenho, a Palantir elevou a sua projeção de receita para 2026, de uma faixa entre US$ 8,15 bilhões e US$ 8,158 bilhões para entre US$ 8,53 bilhões e US$ 8,534 bilhões. Para o quarto trimestre, a companhia prevê receita entre US$ 2,649 bilhões e US$ 2,653 bilhões, também acima do consenso de US$ 2,46 bilhões da FactSet.

Às 19h04 (de Brasília), no after hours de Wall Street, a ação da Palantir tinha alta de 1,31%.

*Com informações da Dow Jones Newswires.