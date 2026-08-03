Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Palantir supera projeção de lucro e vê receita comercial com EUA dobrando; ação sobe 12% em NY

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 20:33:00 Editado em 03.08.2026, 20:43:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Palantir, que superou as estimativas de lucro do segundo trimestre nesta segunda-feira, 3, afirmou que a demanda por seu software de inteligência artificial (IA) impulsionou o 12º trimestre consecutivo de aceleração no crescimento da receita.

No segundo trimestre deste ano, o lucro por ação ajustado da Palantir subiu 156%, para US$ 0,41 centavos, e a receita avançou 93%, para US$ 1,935 bilhão. Os analistas da Factsect projetavam lucro de US$ 0,34 centavos, com receita de US$ 1,812 bilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Enquanto isso, a receita comercial nos Estados Unidos aumentou 149%, para US$ 764 milhões, e a receita com o governo americano cresceu 90%, para US$ 809 milhões.

A empresa ainda elevou as projeções de receita em 2026, lucro operacional ajustado e fluxo de caixa livre. A Palantir agora projeta receita comercial nos Estados Unidos acima de US$ 3,42 bilhões em 2026, ante a projeção anterior de US$ 3,22 bilhões.

Às 19h04 (de Brasília), as ações da Palantir subiam 12% no after hours de Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE Palantir
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV