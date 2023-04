País tinha 38,118 milhões de trabalhadores informais no trimestre até março, diz IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O País registrou uma taxa de informalidade de 39% no mercado de trabalho no trimestre até março. O Brasil tinha 38,118 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, menos 436 mil pessoas atuaram como trabalhadores informais.

Foram fechadas 1,545 milhão de vagas no mercado de trabalho como um todo no período.