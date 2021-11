País tem taxa de informalidade de 40,6% no trimestre até setembro, diz IBGE

Da Redação

O País alcançou uma taxa de informalidade de 40,6% no mercado de trabalho no trimestre até setembro, com 37,709 milhões de trabalhadores atuando informalmente, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

continua após publicidade .

Em um trimestre, 1,947 milhão de pessoas a mais atuaram como trabalhadores informais.

A proporção de trabalhadores ocupados contribuindo para a previdência social ficou em 62,9% no trimestre até setembro, ante 63,5% no trimestre encerrado em junho.

continua após publicidade .

"Embora a ocupação venha aumentando, a contribuição de ocupados vem caindo. Porque essa expansão da ocupação parte de trabalhadores informais que geralmente não têm essa contribuição para a Previdência", disse Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Carteira assinada

O trimestre encerrado em setembro de 2021 mostrou uma abertura de 1,411 milhão de vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em junho. Na comparação com o trimestre até setembro de 2020, 2,652 milhão de vagas com carteira assinada foram criadas no setor privado.

continua após publicidade .

O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 33,508 milhões no trimestre até setembro, enquanto outros 11,691 milhões atuavam sem carteira assinada, 1,086 milhão a mais que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até setembro de 2020, foram criadas 2,195 milhões de vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria ganhou 817 mil pessoas a mais em um trimestre. Há 3,963 milhões de pessoas a mais nessa condição que o patamar de um ano antes, totalizando um recorde de 25,461 milhões de pessoas.

O número de empregadores subiu em 82 mil pessoas em um trimestre. Em relação a setembro de 2020, o total de empregadores é 3 mil superior.

continua após publicidade .

O País teve um aumento de 451 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, alta recorde de 9,2%, para 5,357 milhões de pessoas, contingente 940 mil maior que no ano anterior.

O setor público dispensou 291 mil ocupados no trimestre terminado em setembro de 2021 ante o trimestre encerrado em junho. Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, foram fechadas 251 mil vagas.