PagBank tem lucro líquido recorrente de R$ 576 milhões no 2º trimestre

O PagBank, banco digital e empresa de pagamentos, registrou lucro líquido recorrente de R$ 576 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 2% em relação a igual período do ano anterior. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, o resultado ficou praticamente estável

A receita líquida somou R$ 3,4 bilhões no período, avanço de 1,7% na base anual. O retorno sobre patrimônio líquido anualizado (ROAE) ficou em 15,6%, incremento de 30 pontos-base no comparativo anual, mas uma queda de 20 pontos-base frente aos três meses imediatamente anteriores. O lucro por ação diluído avançou 10% em base anual, a R$ 2,06.

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"Sob a perspectiva operacional, o trimestre foi um trimestre consistente, com expansão das principais métricas", disse o Superintendente de Relações com Investidores do PagBank, Daniel Pioner, em entrevista coletiva na sede da companhia, em São Paulo.

O lucro bruto do PagBank alcançou R$ 2 bilhões, o que representa um aumento de 2,8% na comparação anual. Pelo guidance (projeções) em vigor, a instituição financeira espera ter crescimento na faixa entre 6% e 9% nessa linha este ano.

Segundo o CEO Carlos Mauad, o PagBank optou por manter as estimativas, apesar do desempenho no trimestre. O executivo lembra que essa é uma linha altamente sensível aos juros básicos, que atravessarão o segundo semestre em nível mais baixo que no ano passado.

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"Por mais que Selic não caia até o nível que esperávamos, ela vai rodar o segundo semestre aparentemente inteiro em nível mais baixo", comentou. "Sazonalmente, o terceiro e o quarto trimestre são mais fortes do ponto de vista de volumes e, naturalmente, de geração de receitas", acrescentou, ao justificar o "otimismo" para uma melhor performance do lucro bruto na segunda meta de 2026.

O CFO do PagBank, Gustavo Sechin, explicou que cada ajuste de 100 pontos-base na Selic tende a ter um impacto estimado em R$ 360 milhões no lucro antes de imposto EBT. "Alcançar a parte de cima do guidance de lucro bruto ficou mais desafiador", reconhece.