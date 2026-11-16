O PagBank, banco e empresa de maquininhas de cartões, teve lucro líquido ajustado de R$ 611 milhões no terceiro trimestre, alta de 7% em relação ao mesmo período de 2025. O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) ficou em 16,2%, ante 15,5% há um ano.

O volume financeiro movimentado pelas maquininhas da empresa (chamado de TPV na sigla em inglês) somou R$ 131,4 bilhões no terceiro trimestre, alta de 1% na comparação anual. Houve uma desaceleração no ritmo de expansão, influenciada pelo ambiente mais desafiador da economia. No segundo trimestre, a expansão anual havia sido de 3%.

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A carteira de crédito cresceu 1%, para R$ 50 bilhões, incluindo a antecipação de recebíveis. Descontando os recebíveis, somou R$ 5,2 bilhões, expansão anual de 25%. A linha que mais cresceu na carteira foi capital de giro, com avanço de 171%, para cerca de R$ 800 milhões.

"Foi um trimestre marcado pela expansão do crédito e o consequente maior engajamento dos clientes", disse o superintendente de relações com investidores, Daniel Pioner, em conversa com jornalistas. A antecipação de recebíveis caiu 1%, para R$ 44,7 bilhões.

A taxa de inadimplência ficou em 3,8%, de 3,4% no trimestre anterior e 2,6% há um ano. O crescimento da taxa veio por conta de linhas como capital de giro e cartão de crédito, disse o CEO do PagBank, Carlos Mauad. "Já estamos sendo mais conservadores nessas linhas." Com a inadimplência subindo, as provisões somaram R$ 130 milhões, alta anual de 46%.

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A receita total do Pagbank somou R$ 3,4 bilhões, estável em relação ao terceiro trimestre de 2025. A operação de banco respondeu por 26% das receitas.

O 'cash-in', que inclui os depósitos feitos pelos clientes - o fluxo de recursos dos clientes que não vem do negócio de maquininhas (adquirência) - somou R$ 92 bilhões, alta de 15,6% por cliente ativo na comparação anual, uma medida de engajamento dos correntistas.

O índice de Basileia, que mede a capitalização e a capacidade de expansão no crédito, fechou setembro em 25,2%, de 28,6% há um ano.

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Com excesso de capital, a empresa iniciou há um tempo um processo de otimização de capital, com o objetivo de convergir o Basileia para a faixa de 18% a 22%, disse o diretor financeiro do PagBank, Gustavo Sechin. Entre as medidas, um novo programa de recompra de ações e a distribuição de dividendos.

O índice de Basileia do PagBank chegou perto de 38% há dois anos. Não há um prazo para se chegar a essa nova faixa.