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Pagamentos com Pix em canais digitais subiu 20% em 2025, a 30,1 bilhões, diz Febraban

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 13:15:00 Editado em 26.06.2026, 13:23:22
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O Pix é o principal meio de pagamento em canais digitais e cresce em canais físicos e maquininhas, aponta a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026. Em 2025, os pagamentos via Pix em canais digitais subiram 20%, atingindo a marca de 30,1 bilhões de transações.

Nos canais físicos, que incluem maquininhas, agências e caixas eletrônicos, o Pix registrou uma expansão anual de 61%, somando 2,1 bilhões de transações. O cartão de crédito viu alta de 6%, a 12,65 bilhões de transações e o débito caiu 1%, mas ainda tem o maior número absoluto em pagamentos físicos (21,5 bilhões).

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O desempenho nas maquininhas (POS) é um destaque à parte, com um salto de 54% no uso do Pix, enquanto o cartão de crédito cresceu 8% e o débito apresentou queda de 4% no mesmo período.

De acordo com o diretor executivo de Inovação, Produtos e Segurança da Febraban, Ivo Mósca, os dados refletem uma mudança estrutural no mercado. "Vemos concorrência direta do Pix com o cartão de débito", afirmou em coletiva de imprensa sobre a pesquisa.

Ele pondera, entretanto, que o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central não é concorrente direto do cartão de crédito, que tem um propósito diferente para os usuários.

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