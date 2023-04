Pagamentos antecipados de hipotecas sobem na China, com preocupação sobre perspectiva econômica

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Os bancos na China cortaram as taxas de juros no ano passado para aumentar os empréstimos e ajudar o mercado imobiliário em queda do país, mas esse movimento desencadeou uma onda não intencional de pagamentos antecipados de empréstimos imobiliários.

Desde o verão passado, proprietários de imóveis do país estão pagando suas hipotecas em um ritmo muito mais rápido do que nos anos anteriores, uma tendência que está pesando na lucratividade dos bancos. As preocupações dos cidadãos chineses com as perspectivas econômicas, suas rendas futuras e a falta de alternativas de investimento de maior rendimento estão levando-os a reduzir a dívida, de acordo com credores.

Bancos chineses costumavam definir as taxas de hipoteca com um prêmio em relação a uma referência chamada taxa preferencial de empréstimo de cinco anos, mas alguns agora estão definindo-as com desconto para incentivar as vendas de novas residências.

Como tal, a taxa média de hipoteca oferecida pelos bancos chineses caiu muito mais rápido do que de referência, para cerca de 4%, contra 5,5% um ano atrás. Isso significa que muitos tomadores que contraíram empréstimos anteriormente estão presos a taxas mais altas.

O China Merchants Bank, um dos maiores financiadores de empréstimos ao consumidor do país, disse recentemente que os pagamentos antecipados de hipotecas aumentaram significativamente e permanecerão altos por um tempo.

Os sentimentos de incerteza que estão levando as pessoas a pagar suas hipotecas antecipadamente podem representar um desafio significativo quando a China mais precisa de confiança para impulsionar o consumo e a economia, disse Betty Wang, economista sênior da ANZ para a China. Fonte: Dow Jones Newswires.