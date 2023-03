Padilha: arcabouço tem instrumentos anticíclicos

Giordanna Neves e Iander Porcella (via Agência Estado)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou há pouco que o novo arcabouço fiscal, aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde, deve contar com instrumentos anticíclicos. Ele evitou, no entanto, detalhar as regras principais da proposta.

Segundo o ministro, a nova âncora, que substituirá o atual teto de gastos, garantirá um ambiente de previsibilidade, além de combinar responsabilidade fiscal com social. Ele afirmou que a nova regra ultrapassa o mandato de Lula.

"O Congresso vai ter esse compromisso de aprovar regra que garante combinação de responsabilidade social com fiscal e dá inclusive mais previsibilidade", disse à imprensa ao chegar à Residência Oficial da Câmara para participar da reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes da Casa, na qual será apresentado o novo arcabouço aos deputados. O encontro foi convocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Padilha garantiu que há diálogo positivo com partidos que compõem a base do governo, além de siglas da oposição, para aprovação da proposta no Congresso.