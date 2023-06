Pacto para aperfeiçoar as condições de trabalho na cafeicultura será assinado em MG

A Emater Minas Gerais informa que na próxima segunda-feira, 5, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o presidente do Conselho Nacional do Café (CNC), Silas Brasileiro, estarão em Belo Horizonte para assinatura do Protocolo de Intenções pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas e Condições de Trabalho decente na Cafeicultura no Estado de Minas Gerais. O evento será às 15 horas, no auditório da empresa.

"O pacto busca aperfeiçoar as condições de trabalho na cafeicultura em Minas Gerais, com objetivo de valorizar e disseminar práticas sustentáveis, com foco na formalização das relações de trabalho e na garantia do trabalho decente", disse a Emater em nota.

A colheita do café em Minas Gerais se estende até outubro, período em que há muitas contratações no campo.