A aprovação do pacote fiscal ontem à noite no Senado dá algum alívio ao Ibovespa na manhã quinta-feira, sessão pré-feriado no Brasil pela Consciência Negra, que fecha os mercados. Ontem, o principal indicador da B3 índice recuou 1,34%, aos 167.537,95 pontos, acumulando perdas de 2,85% na semana, depois de alta de 2,35% na anterior.

A leve elevação também é sustentada pelo avanço dos índices futuros de ações em Nova York, em meio à estreia dos papéis da Anthropic no Nasdaq, nos Estados Unidos.

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No Brasil, a agenda de indicadores está esvaziada, o que dá espaço para maior volatilidade. Além disso, o vencimento de opções sobre ações na B3 aumenta a oscilação e dificulta a formação de tendência para o Ibovespa, bem como a visão de economistas de que o pacote aprovado foi tímido.

"Vai na direção correta, mas é pouco. As sinalizações prometidas pelo governo não vieram. Não sabemos quem será o ministro da Fazenda", exemplifica Matheus Spiess, estrategista da Empiricus Research.

Em vitória do governo, o Senado concluiu ontem a votação do projeto de lei complementar (PLP) com medidas de ajuste das contas públicas. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. De Buenos Aires, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que convocará sessão extraordinária já na segunda-feira para votar o projeto.

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O avanço, no entanto, não gera, por ora, melhora substancial do Ibovespa, já que o montante do ajuste - considerado modesto por parte do mercado - foi reduzido com as emendas. No fim, a economia prevista para 2027 caiu de R$ 56 bilhões para R$ 50 bilhões.

"Em torno de R$ 50 bilhões, é bem inferior ao que precisaria para estabilizar a dívida ou reduzi-la. O pacote não faz nem cócegas", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. Segundo ele, diante do risco fiscal alto, os juros básicos no Brasil podem ficar elevados por mais tempo. "Com a política econômica indefinida, a margem para cortes da Selic é baixa. O dólar pode terminar 2026 em R$ 6,10, se o cenário externo e o quadro doméstico continuarem como estão", completa Oliveira.

No texto aprovado, o governo também se compromete a repassar integralmente a Estados e municípios os R$ 16 bilhões da Lei Kandir previstos para o período de 2027 a 2030.

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"Falta uma perspectiva fiscal robusta. Inicialmente, era um pacote de cerca de R$ 80 bilhões e já era criticado pelo tamanho e por não ser algo estrutural", analisa o estrategista da Empiricus Research. "E deve ficar entre R$ 20 e R$ 30 bilhões - menos do que o estimado pelo governo", acrescenta Spiess.

Além do fiscal, Marcel Lima, sócio da Valor Investimentos, cita um outro fator que explica o movimento discreto da Bolsa hoje. "A inflação americana chegou a 4% em 12 meses, e o Fed já discute novas altas de juros. Juro maior nos Estados Unidos fortalece o dólar no mundo todo e joga contra o real", afirma.

No exterior, a Anthropic, criadora do Claude, anunciou a precificação da maior oferta pública inicial de ações (IPO) da história. Conforme a empresa, a oferta reúne 980 milhões de ações a US$ 83 por papel, o equivalente a US$ 81,34 bilhões. O valor supera os US$ 75 bilhões movimentados pela SpaceX, de Elon Musk.

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Ainda apoia o Ibovespa a alta de 0,47% do minério de ferro, em Dalian, e de cerca de 1% do petróleo no exterior, diante de riscos geopolíticos.

Às 11h39, o Ibovespa subia 0,50%, aos 168.371,75 pontos, ante alta de 0,57%, na máxima em 168.498,42 pontos, e mínima em 167.549,54 pontos (+0,01%), perto da abertura (167.559,89). Vale e Petrobras tinham elevação de cerca de 0,60%. Entre bancos, só Itaú cedia (-0,12%).