Pacheco: Senado tem absoluto compromisso com solução dos problemas do País

Da Redação

Ao falar que uma solução para o preço dos combustíveis é o "tema da vez", o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta terça-feira que a Casa tem absoluto compromisso em resolver os problemas do País. Em coletiva de imprensa, o senador destacou que teve uma reunião com o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), e com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), para encaminhar o tema.

continua após publicidade .

Ele ainda cobrou do governo federal a apresentação de políticas públicas "assertivas" para combater a fome e a miséria.

O presidente do Senado também defendeu uma união de esforços entre governo, Câmara e Senado para retomada do crescimento, citando o preço dos combustíveis e o programa Auxílio Brasil, desenhado pelo Executivo para substituir o Bolsa Família. "Tudo isso são problemas que temos para ontem pra resolver é bom que se dê efetividade nessas soluções."