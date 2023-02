Pacheco: Imposto único é essência da reforma, alguns entes podem ser sacrificados

Giordanna Neves e Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira, 14, que a essência da proposta de reforma tributária é a implementação de um tributo único, tema que ainda sofre resistências. De acordo com o líder, alguns setores serão penalizados, mas é preciso "ceder".

"Temos que escolher aquilo que vamos fazer. Alguns setores, alguns entes podem ser sacrificados, e aí caberá a nós fazer as compensações devidas diante das distorções", disse Pacheco durante evento do BTG Pactual. O presidente do Senado afirmou que o desejo é de que o texto seja aprovado ainda este ano. Com apoio do Executivo, segundo ele, as chances de êxito aumentam.

Pacheco evitou dizer por onde vai começar a discussão da proposta. Limitou-se a afirmar que "não há busca de protagonismo", mas um desejo de que o texto seja aprovado.