Pacheco fala em urgência para aprovar arcabouço e defende redução da taxa de juros

Com elogios ao trabalho da equipe econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 8, que o arcabouço fiscal idealizado pela equipe será "aprovado com sentimento de urgência" assim que chegar ao Senado. O líder também declarou que a taxa básica de juros é um "atravancador" do crescimento nacional e que é, no atual cenário, é possível reduzi-la gradativamente.

Para além da boa avaliação do trabalho da equipe econômica do governo petista, Pacheco também entrou em sintonia com o governo no que diz respeito à taxa básica de juros.

Apesar de não adotar o tom crítico do Executivo, o senador avaliou que com o novo governo, e as reformas planejadas, é "absolutamente possível" ter uma redução gradativa da taxa básica de juros, que atualmente está em 13,75% ao ano.

"No momento que nós temos um novo governo, que nós temos um arcabouço fiscal apresentado na iminência de ser aprovado, nós temos uma boa perspectiva de reforma tributária, nós temos uma contenção relativa da inflação, nós temos o nosso câmbio controlado nesse instante na relação real dólar, e eu vejo absolutamente possível se ter um redução gradativa dessa taxa básica de juros", argumentou Pacheco, durante reunião com a diretoria do Fiesp, em São Paulo.