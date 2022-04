Pacheco fala em 'dar voto de confiança' ao novo comando da Petrobras

Da Redação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que é preciso "dar um voto de confiança" à nova gestão da Petrobras após a última mudança anunciada pelo governo para substituição do presidente da diretoria e do conselho de administração da estatal.

"Vamos dar o voto de confiança, acreditar que essa mudança tenha a intenção de fazer da empresa uma empresa mais participativa na solução dos problemas nacionais, sobretudo naquilo que interessa a ela e ao povo brasileiro, que é o preço dos combustíveis e a garantia do abastecimento de combustíveis", disse.

O governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras e Marcio Andrade Weber para o comando do conselho de administração da petroleira.