PAC: Temos 3.400 processos de licenciamento para 200 servidores do Ibama, diz Marina

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta sexta-feira, 11, que há 3,4 mil processos de licenciamento ambiental para serem analisados por apenas 200 servidores do Ibama. A demora e burocracia do processo de licença ambiental é encarada como um dos gargalos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo na manhã desta sexta-feira, no Rio de Janeiro. A ideia, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é aprimorar esse processo para facilitar a execução das obras previstas no programa. "Temos hoje em processo de licenciamento cerca de 3.400 processos, para 200 servidores. Como trabalho interno, estamos conversando com (

Planejamento, Casa Civil e a Esther

Vamos fazer o concurso do Ibama e chamar concursados que estão em

) de reserva, para ter agilidade sem perda de qualidade", disse Marina Silva. Entre obras já anunciadas e inéditas, o novo PAC prevê investimentos totais de R$ 1,7 trilhão, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 300 bilhões depois disso.