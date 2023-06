Ovacionado, Lula chega para abertura da Bahia Farm Show

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã desta terça-feira, 6, para a abertura da Bahia Farm Show, feira agrícola realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) no Oeste Baiano. O evento, que é a maior feira do Norte/Nordeste e segunda maior do País, marca o primeiro encontro do Lula com o agronegócio após o início de seu terceiro mandato.

continua após publicidade

Lula foi ovacionado ao chegar ao evento.

Na segunda-feira, o Palácio do Planalto informou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai anunciar a liberação de R$ 7,6 bilhões adicionais para crédito rural.

continua após publicidade

Há expectativa também de anúncio referente à duplicação da BR 242, que liga Barreiras à LEM. Ele está acompanhado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do ministro do Desenvolvimento Agrária, Paulo Teixeira, da Ciências, Luciana Santos, do Transportes, Renan Filho, da Casa Civil, Rui Costa, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da primeira-dama, Janja da Silva.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o setor produtivo encara o encontro como uma nova fase no relacionamento do agro com o governo e vê com bons olhos o gesto positivo do Executivo de capitanear a tão falada "reconstrução de pontes".

Apesar de a Bahia ser um tradicional reduto petista, o oeste baiano, polo da produção agrícola de grãos e algodão do Estado, foi uma região de importante apoio na tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luís Eduardo Magalhães, LEM, como é conhecido o município da feira, foi um dos dois municípios baianos, de um total de 417, em que Bolsonaro recebeu mais votos do que Lula na eleição de 2022.

*A jornalista viaja a convite da Aiba.