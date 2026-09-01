Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ouro volta a cair mais de 1%, com petróleo em alta impulsionando Fed mais rígido

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O contrato mais líquido do ouro caiu nesta terça-feira, 1, pela terceira sessão consecutiva, seguindo as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed). Uma nova alta dos preços do petróleo, com o Brent ultrapassando os US$ 94 o barril, reforçou perspectivas de pressão inflacionária, voltando a alimentar um avanço nos juros dos Treasuries. O movimento prejudica o ouro, uma vez que o metal não rende juros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 1,90%, a US$ 4.396,4 por onça-troy. A prata para dezembro caiu 2,43%, a US$ 65,36 por onça-troy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A escalada das tensões na guerra do Oriente Médio impulsionou alta de mais de 4% do petróleo na tarde desta terça, reacendendo temores inflacionários. Em discurso, o diretor do Fed Michael Barr alertou que a inflação está acima da meta do BC americano há mais de cinco anos e disse que, se parecer que os preços não estão diminuindo o suficiente, o Fed deverá agir "de forma decisiva" para aumentar os juros.

"A incerteza em torno das perspectivas para as taxas de juros dos EUA permanece elevada. Consideramos que um aumento das taxas em setembro está longe de ser uma certeza absoluta. Pelo contrário, a decisão provavelmente dependerá da divulgação de dados restantes, incluindo o payroll e os dados de inflação de agosto", afirma o Commerzbank.

Para o banco alemão, o cenário macroeconômico americano não aponta uma direção clara e específica. "O desempenho do mercado de trabalho decepcionou significativamente em julho. Já a inflação registrou uma alta apenas moderada, mas permanece persistentemente acima da meta do banco central. Dependendo dos resultados dos dados mais recentes, as expectativas para as taxas de juros ainda podem sofrer uma correção significativa", aponta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Avaliamos que os riscos pendem mais para uma revisão para baixo e, portanto, continuamos considerando relativamente improvável um aumento das taxas pelo Fed. Consequentemente, mantemos uma perspectiva positiva para o preço do ouro no momento", conclui.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado ouro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV