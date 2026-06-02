Ouro ultrapassa Treasuries dos EUA como principal ativo das reservas internacionais, aponta BCE

A participação do ouro nas reservas internacionais aumentou para 27% no final de 2025, ultrapassando os Treasuries dos EUA, que registraram 22% de participação, de acordo com um relatório elaborado pelo Banco Central Europeu (BCE) e divulgado nesta terça-feira, 2.

O documento aponta que o aumento se deu, na maior parte, pela valorização do metal dourado, levando em conta que os preços avançaram cerca de 60% em 2025 e 30% em 2024, ainda segundo o BCE, elevando automaticamente a participação do ouro nas reservas internacionais.

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Em meio a alta nos preços, o relatório aponta que a compra do ouro por bancos centrais diminuiu em 2025 para cerca de 850 toneladas - ante mais de 1.000 toneladas por ano entre 2022 e 2024 - mas permaneceu elevada.

Contudo, o ouro enfrenta "limitações" como ativo de reserva, afirma o documento, em comparação com moedas fiduciárias: "seu preço é volátil, não é remunerado ... a oferta de ouro não é totalmente elástica e não se ajusta perfeitamente às mudanças na demanda internacional por liquidez".