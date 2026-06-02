Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ouro ultrapassa Treasuries dos EUA como principal ativo das reservas internacionais, aponta BCE

Escrito por Letícia Araújo, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 17:31:00 Editado em 02.06.2026, 17:44:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A participação do ouro nas reservas internacionais aumentou para 27% no final de 2025, ultrapassando os Treasuries dos EUA, que registraram 22% de participação, de acordo com um relatório elaborado pelo Banco Central Europeu (BCE) e divulgado nesta terça-feira, 2.

O documento aponta que o aumento se deu, na maior parte, pela valorização do metal dourado, levando em conta que os preços avançaram cerca de 60% em 2025 e 30% em 2024, ainda segundo o BCE, elevando automaticamente a participação do ouro nas reservas internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em meio a alta nos preços, o relatório aponta que a compra do ouro por bancos centrais diminuiu em 2025 para cerca de 850 toneladas - ante mais de 1.000 toneladas por ano entre 2022 e 2024 - mas permaneceu elevada.

Contudo, o ouro enfrenta "limitações" como ativo de reserva, afirma o documento, em comparação com moedas fiduciárias: "seu preço é volátil, não é remunerado ... a oferta de ouro não é totalmente elástica e não se ajusta perfeitamente às mudanças na demanda internacional por liquidez".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ativo BCE mercado ouro reservas internacionais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV